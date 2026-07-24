Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич на совещании у Главы государства представил информацию о реализации инвестпроектов с рядом стран Африки и Индонезией, которую Александр Лукашенко недавно посетил с официальным визитом, передает пресс-служба Правительства.

Что касается Индонезии, работа по реализации достигнутых договоренностей и утвержденной дорожной карты уже активно ведется. "Это и поставки продуктов питания. В ходе визита были подписаны достаточно емкие контракты, организована работа по их исполнению", - отметил Виктор Каранкевич.

Речь также идет не только о поставках техники, но и организации совместных производств в Индонезии, достижении определенного уровня локализации, выстраивании долгосрочного взаимодействия в реализации совместных проектов.

Долгосрочные ориентиры важны и в сотрудничестве со странами Африканского континента. "Поставив технику, нужно заходить туда со своими компетенциями и технологиями через сервисное обслуживание, реализацию совместных проектов по сборочным производствам, - заявил вице-премьер. - Есть конкретные примеры работы сервисных центров в Зимбабве, планы и проекты в Нигерии, Того, Гане, где в ближайшее время такие центры появятся и будет переход на создание сборочных производств с использованием белорусских машинокомплектов".

Подобное сотрудничество также предполагает обучение местного персонала, чтобы в последующем они могли самостоятельно эксплуатировать и обслуживать технику. Это также поспособствует выстраиванию более долгосрочных планов, позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции, производить навесное и прицепное оборудование.

Виктор Каранкевич заявил, что в целом отношения Беларуси со странами Африки динамично развиваются. Особый интерес партнеров вызывают не просто поставки техники или продуктов питания, а возможность использования всего шлейфа белорусских технологий и компетенций. Например, в решении задачи по обеспечению продовольственной безопасности.

"У нас на уровне Правительства принята программа действий по развитию сотрудничества со странами Африки на 2026-2030 годы. Там определены опорные точки. Есть перспективные страны для активизации сотрудничества. С ними в первую очередь такая работа будет организована. Есть конкретные наработки и проекты", - подчеркнул вице-премьер.