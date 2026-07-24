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Экономика РБ


ВЗТЗЧ ПРЕЗЕНТУЕТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ОТДЫХА


10:33 27.07.2026

Витебский завод тракторных запасных частей выпустил экспериментальную коллекцию изделий для загородного отдыха. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник отдела маркетинга и сбыта предприятия Алексей Самарин.

«Мы запустили производство ограниченной серии новых товаров народного потребления. Это не массовый выпуск, а скорее пилотный проект — опытная партия, призванная изучить потребительский спрос и понять, насколько сегодня востребованы аксессуары для создания уюта на садовых участках. Наша цель— не просто нарастить продажи, а изучить рынок», — рассказал Алексей Самарин.

В опытную партию вошли изделия из листового металла: несколько моделей костровых чаш, флюгеры, мангалы, оригинальные ключницы и декоративные фигурки. При разработке дизайна специалисты постарались учесть вкусы разных поколений, но при этом добавили современные акценты. По замыслу создателей, изделия коллекции должны напоминать, что время на даче стоит проводить с удовольствием, наслаждаясь красотой и общением с близкими.

«Мы хотим показать, что дача — это пространство для вдохновения и приятного досуга. Насколько нам это удалось, покажут отзывы и динамика продаж пробной партии», — добавил начальник отдела маркетинга. Цены на новинки установлены доступные, чтобы стимулировать интерес покупателей. Декоративные элементы обойдутся в 10–12 руб., ключницы — 10–15 руб., флюгеры — около 200 руб., костровая чаша «Кони» — около 500 руб., а модель «Гармония» — около 675 руб. Приобрести новинки опытной серии можно в фирменных магазинах «МТЗ-ХОЛДИНГА».

Отметим, у ВЗТЗЧ уже есть бесспорный хит среди товаров для дома — это топоры-колуны, которые давно зарекомендовали себя на рынке. Изделия находятся в топе самых продаваемых позиций ОАО «Фирменная торговля промышленности», входящего в «МТЗ-ХОЛДИНГ», а также активно реализуются в фирменном магазине BELARUS и в розничных торговых сетях строительного профиля. Завод производит два вида колунов (4 и 2,5 кг) с закаленной режущей кромкой повышенной твердости, в комплекте с рукояткой или без нее, цена — от 36 до 42 руб.
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