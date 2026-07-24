С 1 августа 2026 года в Беларуси изменятся размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ). Соответствующее решение утверждено постановлением Министерства труда и социальной защиты от 22 июля 2026 года № 54, сообщает пресс-служба ведомства.

Новые нормативы будут действовать в течение трех месяцев — по 31 октября текущего года.

В среднем на душу населения показатель увеличится на 4,1% по сравнению с нормативом, установленным в мае. В денежном выражении обновленный БПМ составит 530,37 рубля. Стоит отметить, что это уже третий перерасчет данного экономического показателя с начала 2026 года.

Вслед за увеличением базового норматива соразмерно вырастут и привязанные к нему социальные выплаты. Автоматический рост на 4,1% затронет государственные пособия семьям с детьми, социальные пенсии, а также доплаты к пенсиям для отдельных категорий граждан. Кроме того, станут выше пособия по уходу за инвалидами I группы либо за лицами, достигшими 80-летнего возраста.