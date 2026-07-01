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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ С 1 АВГУСТА ВЫРАСТУТ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ТРЕХ ЛЕТ


17:09 24.07.2026

Министерство труда и социальной защиты Беларуси утвердило новые размеры выплат, которые традиционно рассчитываются на основе среднемесячной заработной платы работников страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Обновленные суммы будут действовать на протяжении ближайших шести месяцев — с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года.

В результате планового перерасчета государственные пособия увеличатся на 5,7%. Так, ежемесячная выплата на первого ребенка вырастет на 56,84 рубля и составит 1 057,70 рубля. При рождении второго и последующих детей родители будут получать 1 208,80 рубля, что на 64,96 рубля больше прежнего уровня. Для семей, воспитывающих ребенка-инвалида, пособие увеличится на 73,08 рубля и поднимется до 1 359,90 рубля.

Такой пересмотр нормативных величин направлен на усиление социальной поддержки материнства и детства. Напомним, что согласно действующему законодательству, размеры выплат по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет пересчитываются дважды в год: с 1 февраля и с 1 августа.
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