Беларуси необходимо активнее задействовать государственный финансовый ресурс для создания сборочных производств и сервисных центров за рубежом. Соответствующее поручение дал Александр Лукашенко 24 июля на совещании по ключевым инвестиционным проектам, подчеркнув, что простой торговли сегодня недостаточно для освоения дальних рынков, передает пресс-служба белорусского лидера.

Президент указал на слабую роль финансового блока, задавшись вопросом, почему государство не помогает флагманам «застолбиться» в опорных странах при наличии реальной перспективы. Он призвал правительство и Нацбанк совместно с Банком развития качественно прорабатывать бизнес-планы и перестать «кивать друг на друга», когда речь заходит о бюджетных средствах или резервах. По его мнению, речь может идти о 3–10 стратегических проектах ежегодно.

Особый акцент сделан на работе в Африке, где уже реализуются проекты в Нигерии, Зимбабве и Того. Александр Лукашенко призвал отказаться от гигантомании, но точно определить направления экспансии, не полагаясь только на частников, которые могут быть ограничены в ресурсах. Приводя в пример долговечность тракторов МТЗ, он пояснил экономический эффект: за 20–30 лет службы техники выручка только от оригинальных запчастей и расходников может вдвое превысить ее первоначальную стоимость.