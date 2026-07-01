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Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ПРИЗВАЛ УСКОРИТЬ ИНВЕСТПРОЕКТЫ С ДАЛЬНЕЙ ДУГОЙ, ОПАСАЯСЬ БЮРОКРАТИИ


15:00 24.07.2026

Александр Лукашенко на совещании 24 июля раскритиковал темпы реализации договоренностей, достигнутых в ходе его недавних масштабных зарубежных визитов, сообщает пресс-служба президента.

Несмотря на теплый прием в странах Азии, Африки и Ближнего Востока и «приличный экономический эффект» от переговоров на высшем уровне, глава государства выразил обеспокоенность, что достигнутые соглашения могут утонуть в «волоките».

В качестве показательного примера пробуксовки Лукашенко привел проект строительства целлюлозно-картонного комбината с участием Омана. «Договорились: будем делать это и это. Прошло уже немало времени. Докладывает Правительство: меморандум подписали, думаем, планируем... Сколько мы будем планировать?» — заявил он, подчеркнув, что Беларуси критически необходимо перерабатывать лес, который "зреет на корню".

Ключевым тормозом глава государства назвал внутреннюю неразворотливость чиновников. Он отметил, что даже после принятия политических решений подготовка одного листа указа может занимать месяцы, а проект по тому же комбинату в Витебской области буксует, так как бюрократы «переливают из пустого в порожнее». Лукашенко жестко предупредил, что стратегии и директивы, включая пул из 60 проектов на $6 млрд, не должны лежать «мертвым грузом», и потребовал от правительства немедленных действий без отговорок.
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