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Экономика РБ


ЗА МИНУВШИЕ СУТКИ В МИЛИЦИЮ ПОСТУПИЛО СВЫШЕ 300 СООБЩЕНИЙ О ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКАХ


14:50 24.07.2026

В Беларуси за минувшие сутки в милицию поступило свыше 300 сообщений о телефонных мошенниках, сообщает Telegram-канал МВД.

Благодаря оперативным действиям сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан подавляющее большинство преступлений удалось предотвратить. Тем не менее за сутки было зарегистрировано 24 правонарушений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Для защиты граждан Отдел организации обработки мошеннических операций МВД экстренно заблокировал 9 фишинговых интернет-ресурсов, которые маскировались под настоящие торговые площадки, банки и онлайн-сервисы. Одновременно с этим специалисты закрыли возможность проведения платежей в адрес 102 иностранных реквизитов, использовавшихся злоумышленниками.

Помимо цифровой блокировки, правоохранители приостановили расходные операции по 144 подозрительному счету. В это же время оперативники задержали двоих курьеров, которые работали на телефонных аферистов и помогали им обналичивать похищенные средства.

Анализ криминогенной обстановки показывает, что самым популярным способом обмана остается вишинг — телефонные звонки от имени фиктивных должностных лиц. На втором месте по частоте упоминаний идут хищения через социальные сети, а замыкают список криминальных схем обман на финансовых биржах и лжепокупка товаров в интернете.
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