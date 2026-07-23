В Беларуси за минувшие сутки в милицию поступило свыше 300 сообщений о телефонных мошенниках, сообщает Telegram-канал МВД.

Благодаря оперативным действиям сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан подавляющее большинство преступлений удалось предотвратить. Тем не менее за сутки было зарегистрировано 24 правонарушений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Для защиты граждан Отдел организации обработки мошеннических операций МВД экстренно заблокировал 9 фишинговых интернет-ресурсов, которые маскировались под настоящие торговые площадки, банки и онлайн-сервисы. Одновременно с этим специалисты закрыли возможность проведения платежей в адрес 102 иностранных реквизитов, использовавшихся злоумышленниками.

Помимо цифровой блокировки, правоохранители приостановили расходные операции по 144 подозрительному счету. В это же время оперативники задержали двоих курьеров, которые работали на телефонных аферистов и помогали им обналичивать похищенные средства.

Анализ криминогенной обстановки показывает, что самым популярным способом обмана остается вишинг — телефонные звонки от имени фиктивных должностных лиц. На втором месте по частоте упоминаний идут хищения через социальные сети, а замыкают список криминальных схем обман на финансовых биржах и лжепокупка товаров в интернете.