О результатах борьбы с теневой оплатой труда в Беларуси рассказали сегодня на пресс-конференции в Доме прессы, передает пресс-служба Комитета госконтроля.

Спикерами выступили представители Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, Министерства по налогам и сборам и Фонда социальной защиты населения.

Как отметил начальник отдела Департамента финансовых расследований КГК Юрий Кардымон, тема находится на особом контроле с 2020 года. Только в первом полугодии 2026-го органы Комитета госконтроля провели 38 проверок, в ходе которых было выявлено 108 преступлений. Сумма дополнительно предъявленного подоходного налога и страховых взносов превысила 56 миллионов рублей.

По словам специалистов, чаще всего «серый» фонд для выдачи неучтенных денег формируется двумя путями: за счет сокрытия наличной выручки либо через перечисления индивидуальным предпринимателям за фиктивные работы и услуги. В зоне особого риска находятся сферы с большим оборотом наличных средств, и в первую очередь — пассажирские перевозки.

Масштаб проблемы подтверждает недавно раскрытая схема, охватившая 16 столичных компаний такси. Как было установлено, незаконные выплаты в конвертах там получали более четырех тысяч водителей. Ущерб государству из-за неудержанного подоходного налога составил свыше 5 миллионов рублей.

Для оперативного получения информации от граждан КГК продолжает использовать онлайн-панель обратной связи на своем сайте, запущенную еще в мае 2021 года. С начала этого года на нее поступило 264 сообщения, большая часть которых касалась организаций Минска и Минской области. Часть этих сигналов подтвердилась и стала основанием для проведения проверок.

Представители ведомств напомнили, что, уходя от налогов, наниматель наносит вред не только бюджету, но и самим сотрудникам. Речь идет об отсутствии гарантий по выплате заработка, потере социальных выплат, а также о серьезном сокращении будущей пенсии.