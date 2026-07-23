Начальник главного управления инвестиционной и строительной деятельности Минэкономики Клименков Дмитрий Геннадьевич 25 июля 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему «Реализация инвестиционных проектов региональной инициатив».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.