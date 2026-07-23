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Экономика РБ


СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ В ИЮНЕ ВЫРОСЛА НА 100,6 РУБЛЯ


11:38 24.07.2026

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июне 2026 г. составила 3104,1 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В мае 2026 года средняя зарплата была 3003,5 рубля.

Таким образом, в июне 2026 года она увеличилась по сравнению с маем 2026 года на 100,6 рубля.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за июнь составила 4054,4 рубля, Минской области – 3138,3 рубля, Гродненской – 2823,6 рубля, Брестской – 2745,0 рубля, в Гомельской – 2736,6 рубля, Витебской – 2667,7 рубля, Могилевской 2626,4 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в июне была в секторе информации и связи – 6190,4 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 4392,7 рубля, строительства – 4061,2 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности – 3730,0 рубля, промышленности – 3193,8 рубля, транспорта и логистики — 2991,9 рубля, оптовой и розничной торговли, авто/мото ремонте — 2810,5 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2796,0 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2529,9 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2576,6 рубля, услуг по временному проживанию и питанию – 2214,9 рубля, образования — 2369,4 рубля.
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