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Экономика РБ
«ОТРАСЛЬ НЕПРОСТАЯ». ШУЛЕЙКО ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВУ МИНЛЕСХОЗА НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
10:30 24.07.2026
Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко представил коллективу Министерства лесного хозяйства нового руководителя - Сергея Ульдиновича, сообщает пресс-служба Правительства.
Президент Беларуси назначил нового главу министерства 23 июля.
Заместитель премьер-министра отметил, что за последние годы министерство более уверенно встало на ноги, был выполнен ряд важнейших направлений работы.
"Сегодня леса у нас много, и его нужно грамотно и четко убирать, направлять в производственные цели. Мощности нашего лесного баланса позволяют с большой вероятностью строить новые перерабатывающие предприятия, такие как целлюлозно-картонный комбинат, или более интенсивно заниматься пилением и переработкой сырья силами концерна «Беллесбумпром», выпуская конечную продукцию с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул вице-премьер.
Ранее Сергей Ульдинович занимал пост генерального директора Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения.
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