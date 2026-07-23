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Экономика РБ


«ОТРАСЛЬ НЕПРОСТАЯ». ШУЛЕЙКО ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВУ МИНЛЕСХОЗА НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ


10:30 24.07.2026

Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко представил коллективу Министерства лесного хозяйства нового руководителя - Сергея Ульдиновича, сообщает пресс-служба Правительства.

Президент Беларуси назначил нового главу министерства 23 июля.

Заместитель премьер-министра отметил, что за последние годы министерство более уверенно встало на ноги, был выполнен ряд важнейших направлений работы.

"Сегодня леса у нас много, и его нужно грамотно и четко убирать, направлять в производственные цели. Мощности нашего лесного баланса позволяют с большой вероятностью строить новые перерабатывающие предприятия, такие как целлюлозно-картонный комбинат, или более интенсивно заниматься пилением и переработкой сырья силами концерна «Беллесбумпром», выпуская конечную продукцию с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул вице-премьер.

Ранее Сергей Ульдинович занимал пост генерального директора Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения.
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