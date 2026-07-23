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Экономика РБ


НОВЫЙ ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТО ПЕРЕВОЗОК НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ В БЕЛАРУСИ С 25 ИЮЛЯ


10:04 24.07.2026

Новый порядок контроля международных автомобильных перевозок начнет действовать в Беларуси с 25 июля. Соответствующее постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2026 г. №371 "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2014 г. №71 и от 31 октября 2025 г. №599" подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, документ подготовлен в развитие указа президента Беларуси от 22 января 2026 года №31 "О совершенствовании деятельности таможенных органов". В соответствии с указом таможенные органы наделены дополнительной функцией контроля за выполнением международных автомобильных перевозок в ведомственных пунктах таможенного оформления. Порядок проведения такого контроля определяется Правительством.

В частности, постановлением предусматривается внесение изменений в Положение о порядке осуществления автомобильного контроля в автодорожных пунктах пропуска через Государственную границу Беларуси, утвержденное постановлением Совета Министров от 27 января 2014 года №71. Данное Положение дополняется нормами, определяющими порядок осуществления в ведомственных пунктах таможенного оформления контроля за выполнением международных автомобильных перевозок, в том числе на основе разрешений, выдаваемых в соответствии с международными договорами Республики Беларусь о международном автомобильном сообщении.

Настоящее постановление вступает в силу с 25 июля 2026 года.
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