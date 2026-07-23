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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ РАСШИРИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ГОСЗАКУПОК ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ


09:33 24.07.2026

Александр Лукашенко 23 июля подписал указ № 256 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь по вопросам поставки плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд», сообщает пресс-служба Президента.

Документ предусматривает включение в перечень плодоовощной продукции, закладываемой в рамках госзаказа, огурцов длинноплодных и среднеплодных, а также томатов красных, кроме вишневидных и кистей томатов.

Межсезонный период на огурцы устанавливается с 1 ноября по 31 марта включительно, на томаты - с 1 ноября по 30 апреля включительно.

Указ направлен на гарантированное обеспечение внутреннего рынка плодоовощной продукцией в межсезонный период.
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