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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ РАСШИРИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ГОСЗАКУПОК ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
09:33 24.07.2026
Александр Лукашенко 23 июля подписал указ № 256 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь по вопросам поставки плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд», сообщает пресс-служба Президента.
Документ предусматривает включение в перечень плодоовощной продукции, закладываемой в рамках госзаказа, огурцов длинноплодных и среднеплодных, а также томатов красных, кроме вишневидных и кистей томатов.
Межсезонный период на огурцы устанавливается с 1 ноября по 31 марта включительно, на томаты - с 1 ноября по 30 апреля включительно.
Указ направлен на гарантированное обеспечение внутреннего рынка плодоовощной продукцией в межсезонный период.
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