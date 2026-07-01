Индекс цен производителей промышленной продукции по г.Минску в июне 2026 г. по сравнению с маем 2026 г. составил 100,6%, с декабрем 2025 г. – 103,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, в том числе на инвестиционные товары – 100,9% и 102,6% соответственно, промежуточные товары – 100,8% и 106,1%, потребительские товары – 99,7% и 101,7% соответственно.