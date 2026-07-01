Сегодня, 23 июля 2026 года, под руководством директора Департамента по предпринимательству Ольги Русинович состоялось заседание рабочей группы по вопросам регистрации и деятельности субъектов инфраструктуры МСП при общественно-консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства при Минэкономики.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, в ходе мероприятия рассматривался вопрос о регистрации в качестве центра поддержки предпринимательства ООО «Траектория цифры» (г. Гродно).

По результатам обсуждения рабочая группа поддержала инициативу указанного юридического лица по регистрации его в качестве субъекта инфраструктуры.