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Экономика РБ
СПИСОК СУБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МСП ПОПОЛНИТ ООО «ТРАЕКТОРИЯ ЦИФРЫ»
16:52 23.07.2026
Сегодня, 23 июля 2026 года, под руководством директора Департамента по предпринимательству Ольги Русинович состоялось заседание рабочей группы по вопросам регистрации и деятельности субъектов инфраструктуры МСП при общественно-консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства при Минэкономики.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, в ходе мероприятия рассматривался вопрос о регистрации в качестве центра поддержки предпринимательства ООО «Траектория цифры» (г. Гродно).
По результатам обсуждения рабочая группа поддержала инициативу указанного юридического лица по регистрации его в качестве субъекта инфраструктуры.
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