В I полугодии 2026 г. объем промышленного производства г.Минска в текущих ценах составил 17 870,6 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 96,1% к уровню I полугодия 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 10,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 12,3%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличился на 7,2%, в обрабатывающей промышленности сократился на 7,1%.