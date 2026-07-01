ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКА В I ПОЛГУГОДИИ СОКРАТИЛОСЬ НА 3,9%


15:23 23.07.2026

В I полугодии 2026 г. объем промышленного производства г.Минска в текущих ценах составил 17 870,6 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 96,1% к уровню I полугодия 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 10,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 12,3%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличился на 7,2%, в обрабатывающей промышленности сократился на 7,1%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.07.2026
валюта курс
EUR 3.2928
USD 2.8853
RUB 3.6854
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2900 -0.0011
USD 2.8853 -0.0056
RUB 3.6854 +0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2960 3.3040
USD 2.8830 2.8890
RUB 3.5850 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 23.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1410 1.1460
EUR/RUB 91.2000 92.2000
USD/RUB 80.0000 80.5900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line