|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
У ТОРГОВОГО ДОМА «МТЗ-СИБИРЬ» НОВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
14:42 23.07.2026
Официальным дилером ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь» в Кемеровской области стало ООО «Агроман». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ — начальник управления продвижения и реализации продукции в странах СНГ ОАО «МТЗ» Степан Панфилов.
«В рамках выставки «Всероссийский день поля — 2026» состоялась официальная церемония аттестации нового дилерского центра. Мы провели плодотворные переговоры, обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и в торжественной обстановке вручили партнеру сертификат на право ведения дилерской деятельности», — рассказал Степан Панфилов.
Он подчеркнул, что это стратегически важный шаг для усиления сервисной поддержки и обеспечения техникой BELARUS аграриев Кузбасса. Компания «Агроман» готова предоставлять полный спектр гарантийного и постгарантийного обслуживания техники производства «МТЗ-ХОЛДИНГ».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.07.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2026
Курсы в банках
на 23.07.2026
Конвертация в банках
на 23.07.2026
Финансовая информация
в свободном доступе