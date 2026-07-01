ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


У ТОРГОВОГО ДОМА «МТЗ-СИБИРЬ» НОВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР


14:42 23.07.2026

Официальным дилером ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь» в Кемеровской области стало ООО «Агроман». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ — начальник управления продвижения и реализации продукции в странах СНГ ОАО «МТЗ» Степан Панфилов.

«В рамках выставки «Всероссийский день поля — 2026» состоялась официальная церемония аттестации нового дилерского центра. Мы провели плодотворные переговоры, обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и в торжественной обстановке вручили партнеру сертификат на право ведения дилерской деятельности», — рассказал Степан Панфилов.

Он подчеркнул, что это стратегически важный шаг для усиления сервисной поддержки и обеспечения техникой BELARUS аграриев Кузбасса. Компания «Агроман» готова предоставлять полный спектр гарантийного и постгарантийного обслуживания техники производства «МТЗ-ХОЛДИНГ».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.07.2026
валюта курс
EUR 3.2928
USD 2.8853
RUB 3.6854
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2900 -0.0011
USD 2.8853 -0.0056
RUB 3.6854 +0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2960 3.3040
USD 2.8830 2.8890
RUB 3.5850 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 23.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1410 1.1460
EUR/RUB 91.2000 92.2000
USD/RUB 80.0000 80.5900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line