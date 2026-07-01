Официальным дилером ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь» в Кемеровской области стало ООО «Агроман». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ — начальник управления продвижения и реализации продукции в странах СНГ ОАО «МТЗ» Степан Панфилов.

«В рамках выставки «Всероссийский день поля — 2026» состоялась официальная церемония аттестации нового дилерского центра. Мы провели плодотворные переговоры, обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и в торжественной обстановке вручили партнеру сертификат на право ведения дилерской деятельности», — рассказал Степан Панфилов.

Он подчеркнул, что это стратегически важный шаг для усиления сервисной поддержки и обеспечения техникой BELARUS аграриев Кузбасса. Компания «Агроман» готова предоставлять полный спектр гарантийного и постгарантийного обслуживания техники производства «МТЗ-ХОЛДИНГ».