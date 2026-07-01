Экономика РБ

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО 23 ИЮЛЯ РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

13:45 23.07.2026 Александр Лукашенко 23 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщает пресс-служба Президента. Глава государства назначил: Ольшевского Вадима Ивановича - Министром архитектуры и строительства; Ульдиновича Сергея Станиславовича - Министром лесного хозяйства; Худолеева Александра Федоровича - Послом Республики Беларусь в Республике Таджикистан; Николайчика Юрия Владимировича - Послом Республики Беларусь в Республике Мозамбик по совместительству. Президент также дал согласие на назначение: Медзвецкаса Сергея Тадеушевича - первым заместителем председателя Гродненского облисполкома; Максимчука Александра Александровича - заместителем председателя Брестского облисполкома (вопросы строительства, транспорта и ЖКХ); Жуковского Руслана Михайловича - председателем Островецкого райисполкома; Шулейко Виталия Тадеушевича - председателем Слонимского райисполкома; Аверко Игоря Владимировича - председателем Щучинского райисполкома; Гершгорина Владислава Владимировича - главой Администрации Ленинского района г.Гродно.