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Экономика РБ
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО 23 ИЮЛЯ РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
13:45 23.07.2026
Александр Лукашенко 23 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщает пресс-служба Президента.
Глава государства назначил:
Ольшевского Вадима Ивановича - Министром архитектуры и строительства;
Ульдиновича Сергея Станиславовича - Министром лесного хозяйства;
Худолеева Александра Федоровича - Послом Республики Беларусь в Республике Таджикистан;
Николайчика Юрия Владимировича - Послом Республики Беларусь в Республике Мозамбик по совместительству.
Президент также дал согласие на назначение:
Медзвецкаса Сергея Тадеушевича - первым заместителем председателя Гродненского облисполкома;
Максимчука Александра Александровича - заместителем председателя Брестского облисполкома (вопросы строительства, транспорта и ЖКХ);
Жуковского Руслана Михайловича - председателем Островецкого райисполкома;
Шулейко Виталия Тадеушевича - председателем Слонимского райисполкома;
Аверко Игоря Владимировича - председателем Щучинского райисполкома;
Гершгорина Владислава Владимировича - главой Администрации Ленинского района г.Гродно.
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