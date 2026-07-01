В ЖК «Зеленая гавань» появилась первая многофункциональная спортивная площадка. Новое пространство с паркур-зоной, воркаутом и батутом открыто для жителей и гостей жилого района. На месте можно поиграть, потренироваться или просто провести время на свежем воздухе с пользой для здоровья.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика «А-100 Девелопмент», спортивный комплекс находится через дорогу от детского сада «Птичий дом». Фишка площадки — универсальное игровое поле, подходящее для баскетбола и мини-футбола. Рядом находится воркаут-комплекс для тренировок с собственным весом. Соседство ему составляет паркур-зона. На площадке также установили стол для настольного тенниса и батут. Предусмотрели и место, где можно оставить вещи и переобуться.

Местные жители, узнав о том, что объект уже открылся, быстро объединились в спортивные команды. Теперь здесь кипит жизнь: проходят дружеские матчи, а болельщики из числа соседей и семей активно поддерживают игроков, создавая атмосферу настоящего спортивного соревнования.

Особое внимание уделили безопасности. Вся спортивная зона огорожена, что позволяет комфортно заниматься спортом и играть. К тому же она находится в отдалении от жилых кварталов, и спортсмены не будут мешать спокойствию жителей. Родители могут наблюдать за детьми, а любители активного отдыха — сосредоточиться на тренировках.

Новая площадка стала еще одной общественной точкой притяжения Зеленой гавани. Уже в первые дни после открытия здесь регулярно есть посетители всех возрастов.

«Мы стремимся создавать среду, которая каждый день вдохновляет на активный образ жизни. Поэтому в Зеленой гавани появляются пространства, где можно не только отдыхать, но и заниматься спортом, играть с детьми или встречаться с соседями. Важно, чтобы полезные привычки формировались естественно, а в этом помогает современная инфраструктура в нескольких шагах от дома. Это возможность проводить больше времени вместе, на свежем воздухе, в окружении природы. Именно такой мы видим жилое пространство — экологичным, многофункциональным и комфортным для людей любого возраста», — отмечают в «А-100 Девелопмент».

Застройщик планирует и дальше развивать общественные пространства в Зеленой гавани. У жителей будет еще больше возможностей (и меньше оправданий) для отдыха, спорта и общения прямо рядом с домом.