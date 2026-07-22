Розничный товарооборот города Минска в январе – июне 2026 г. составил 17 378,7 млн. рублей, или 108,4% в сопоставимых ценах к уровню января – июня 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 98,4% розничного товарооборота города Минска, в январе-июне 2026 г. составил 17 104 млн. рублей, или 108,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-июне 2026 г. составил 54 483,3 млн. рублей, или 107% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2025 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июне 2026 г. составил 1 818,2 млн. рублей, или 101,5% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2025 г.