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Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 8,4%
11:41 23.07.2026
Розничный товарооборот города Минска в январе – июне 2026 г. составил 17 378,7 млн. рублей, или 108,4% в сопоставимых ценах к уровню января – июня 2025 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 98,4% розничного товарооборота города Минска, в январе-июне 2026 г. составил 17 104 млн. рублей, или 108,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-июне 2026 г. составил 54 483,3 млн. рублей, или 107% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2025 г.
Товарооборот общественного питания в январе-июне 2026 г. составил 1 818,2 млн. рублей, или 101,5% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2025 г.
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