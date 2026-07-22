Ключевая задача социальной политики заключается в создании благоприятных условий для жизнедеятельности и развития каждой семьи в Беларуси. Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова в эфире телеканала «Беларусь 1», передает пресс-служба трудового ведомства.

По словам замминистра, через решение этой задачи каждая семья получает возможность успешно реализовывать свои основные функции.

Во-первых, это демографическая функция, то есть рождение детей, ведь белорусов должно становиться больше.

Во-вторых, воспитательная функция, поскольку семья является базой, основой и силой каждого человека, где закладываются ценности, устои и установки на развитие и обучение.

В-третьих, это экономическая функция, так как от благополучия и развития каждой отдельной семьи напрямую зависит успешное состояние и процветание всей Беларуси

«Многодетные семьи находятся в особом фокусе внимания государства и фактически выведены на уровень национальной ценности», - сказала Юлия Бердникова.

Для них действуют: программа «Семейный капитал» (35 тыс. рублей на улучшение жилищных условий, образование или медицинские услуги); льготное жилищное кредитование — на срок до 40 лет под 1% годовых; государственная поддержка при погашении кредита: 75% — при рождении третьего ребенка, 100% — четвертого; налоговые льготы, а в системе образования питание ребенка в школе на весь период обучения предоставляется бесплатно.

Сегодня каждый четвертый ребенок в Беларуси воспитывается в многодетной семье, что подтверждает значимость государственной поддержки семей с детьми.