Государственных наград и Благодарности Президента удостоены представители различных сфер деятельности, а также предприятие "Савушкин продукт". Соответствующие указы и распоряжение Александр Лукашенко подписал 22 июля, сообщает пресс-служба Президента.

Орденами, медалями и почетными званиями отмечены заслуги 35 человек. Они награждены за многолетний плодотворный труд, профессионализм, высокие производственные показатели, смелость и решительность, проявленные при спасении человека на пожаре, умело организованные и безупречные действия по всестороннему, полному и объективному расследованию преступлений, вклад в обеспечение экономической безопасности, укрепление законности и правопорядка, развитие промышленного и агропромышленного комплексов, лесохозяйственной, строительной и транспортной отраслей, мелиорации, выдающиеся достижения в проектной деятельности, сферах науки, здравоохранения, образования, культуры и спорта.

ОАО "Савушкин продукт" награждено орденом Трудовой Славы за значительный вклад в развитие перерабатывающей промышленности, эффективную деятельность и производство продукции высокого качества.

Ордена Трудовой Славы также удостоен токарь-расточник цеха опытного производства № 1 ОАО "Минский тракторный завод" Владимир Флейто.

Медалью "За спасенную жизнь" награжден старший инструктор-спасатель пожарной аварийно-спасательной части №1 Круглянского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Рыбачёнок.

Медалью "За отличие в охране общественного порядка" награждены сотрудники центрального аппарата Следственного комитета Виктор Барышев, Сергей Миронович и Андраник Хачатрян.

Большая группа работников удостоена медали "За трудовые заслуги". В их числе заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Ольшевский, станочник широкого профиля механического цеха №2 ОАО "Минский тракторный завод" Виктор Баранов, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства КСУП "Песковцы" Валерий Красоцкий.

Медалью Франциска Скорины награждены артисты заслуженного коллектива Беларуси "Национальный Президентский оркестр Республики Беларусь" Елена Дулебенец, Анна Миркос, Дмитрий Пищик и Олег Щербаков.

Почетное звание "Заслуженный деятель науки" присвоено заведующему кафедрой лучевой диагностики Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ Анатолию Михайлову. Начальник Минского аэроклуба имени дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца ДОСААФ Николай Мочанский удостоен почетного звания "Заслуженный пилот". Начальнику управления организации работы с обращениями граждан и юридических лиц Генеральной прокуратуры Александру Чадюку присвоено почетное звание "Заслуженный работник органов прокуратуры".

Почетного звания "Заслуженный работник образования" удостоен профессор кафедры высшей математики Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого Сергей Тимошин. Генеральному директору ОАО "Бытовая электроника" Юрию Предко присвоено почетное звание "Заслуженный работник промышленности, директору Островецкого опытного лесхоза Григорию Долгому - почетное звание "Заслуженный лесовод".

Почетным званием "Заслуженный мастер спорта" отмечены заслуги спортсмена-инструктора национальной команды Беларуси по вольной борьбе Республиканского центра олимпийской подготовки "Стайки" Магомедхабиба Кадимагомедова, инструктора по спорту высшей квалификации спортивной команды группы связи и обеспечения пограничной службы Татьяны Холодович, спортсмена-инструктора национальной команды Беларуси по синхронному плаванию Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта Василины Хондошко.

Благодарностей Президента удостоены 13 работников различных сфер. В их числе директор Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Игорь Мороз, заместитель директора по производству ОАО "Гомельский объединенный строительный трест" Андрей Елисеев, начальник управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов Комитета госконтроля Андрей Матеюк.