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Экономика РБ


ТРИ ТЫСЯЧИ ШКОЛЬНИКОВ ГОМЕЛЯ ПОСЕТИЛИ ОНЛАЙН-УРОК LIFE ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ


10:33 23.07.2026

Цифровой оператор Life 22 июля провёл масштабный онлайн-урок по кибербезопасности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, к занятию одновременно присоединились более 3000 учащихся из более 60 школ Гомеля. Life продолжает серию обучающих онлайн-уроков для школьников в летних лагерях. С июня онлайн-занятия проекта «Киберкласс» посетили более 4000 учащихся.

Программа урока состояла из трёх тематических блоков. Вместе с экспертом Центра кибербезопасности Life школьники разбирались, какие разрешения действительно нужны мобильным приложениям и почему не стоит автоматически соглашаться со всеми запросами на доступ. Диалог строился на знакомых для детей играх, приложениях и сайтах — эксперты показывали, какие цифровые угрозы могут скрываться за привычными сервисами.

В середине урока участников ждал квиз. Школьники голосовали, учителя отправляли варианты в чат, а ведущий озвучивал статистику по школам и разбирал ответы.

Заключительный блок посвятили искусственному интеллекту. Может ли существовать вязаный кот? Какого цвета бывает северное сияние? По изображениям, видео и текстам школьники определяли, что создано искусственным интеллектом, а что — человеком, разбирались, как появляются дипфейки и почему сегодня так важно критически относиться к любой информации, которую можно встретить в интернете.

В завершение эксперты ответили на вопросы. После занятия каждый получил сертификат о прохождении «Киберкласса» и памятку по цифровой безопасности с основными правилами безопасного поведения в интернете.

— Мы последовательно масштабируем проект «Киберкласс», чтобы как можно больше школьников могли получить знания о цифровой безопасности. Только за два месяца обучение прошли больше 4000 школьников. Онлайн-формат позволил объединить на одном занятии тысячи участников, сохраняя интерактивный формат занятия, — отметили в пресс-службе Life.

Обучающий проект «Киберкласс» помогает школьникам безопасно пользоваться интернетом и распознавать киберугрозы. Занятия проекта проходят в офлайн- и онлайн-формате во всех областях страны. Первый онлайн-урок состоялся в июне и объединил более 1000 школьников Минской области.

«Киберкласс» реализуется при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, а также при контентной поддержке компании Kaspersky.

О ПРОЕКТЕ

«Киберкласс» — обучающая инициатива цифрового оператора Life, которая направлена на развитие цифровой грамотности школьников. Проект помогает научиться безопасно пользоваться интернетом, распознавать онлайн-угрозы, защищать персональные данные, не попадаться на уловки мошенников и критически воспринимать информацию.

На занятиях участники не только слушают экспертов, но и участвуют в интерактивах: проходят квизы, задают вопросы и разбирают реальные кейсы из жизни.
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