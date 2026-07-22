За январь-май 2026 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций г. Минска (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за исключением организаций, являющихся участниками холдингов) составила 7,5%, рентабельность продаж – 6,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, дебиторская задолженность на 1 июня 2026 г. составила 51,9 млрд. рублей, в том числе просроченная – 3,8 млрд. рублей, или 7,3% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2026 г. составила 55,2 млрд. рублей, в том числе просроченная – 3,4 млрд. рублей, или 6,1% от общего объема кредиторской задолженности.