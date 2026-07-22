С учетом поручений, данных 21 июля 2026 года Главой государства по итогам селекторного совещания по вопросам уборки урожая, 22 июля премьер-министр Александр Турчин провел рабочую встречу с руководством Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля и ряда государственных органов и организаций.

Как сообщает пресс-служба Правительства, по результатам выработано решение о формировании мобильных рабочих групп для изучения и выявления в регионах возможных факторов, ограничивающих и замедляющих ход уборочной кампании в 2026 году.

Задача мобильных групп - не проверочные действия, а принятие оперативных решений и мобилизация усилий для обеспечения стабильно высоких темпов уборки урожая.

В зоне особого внимания мобильных групп будут вопросы неисправности и оперативного ремонта техники, наличия необходимого количества механизаторов с учетом объема выполняемых работ, бесперебойного обеспечения топливом, соблюдения трудовой и производственной дисциплины, а также обеспечения оперативного эффективного межотраслевого взаимодействия как на региональном, так и на республиканском уровне.

В течение двух дней будут решены вопросы организационного обеспечения этих мобильных групп, которые к концу текущей недели приступят к выполнению поставленной Правительством задачи.