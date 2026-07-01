В интернете каникул не бывает. Поэтому пока школьники отдыхают, МТС помогает им освоить правила цифровой осознанности. Компания организовала образовательный интенсив по профилактике кибербуллинга в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». Мероприятие прошло в рамках социальной инициативы #ИнтернетБезБуллинга и собрало более 100 подростков из разных регионов Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, встреча вышла за рамки обычного мастер-класса: формат открытого диалога с практикующим психологом позволил ребятам не просто получить готовые ответы, а включиться в разговор на равных. Подростки делились своим опытом, задавали вопросы и вместе со специалистом разбирали непростые ситуации из реальной жизни.

Участники обсудили, что такое кибербуллинг, как распознать его скрытые формы и почему молчание — не выход. Психолог объяснила, как защитить себя в цифровом пространстве, поддержать человека, столкнувшегося с травлей, и куда обращаться за помощью. Главная задача, которую ставили перед собой организаторы, — вооружить каждого практическими инструментами.

Особое внимание уделили правилам цифровой гигиены, которые помогают снизить риски еще до того, как возникнет конфликтная ситуация. Ребятам рассказали, как настраивать приватность аккаунтов, фильтровать информацию и критически оценивать незнакомые контакты. А если агрессия уже произошла — четко разобрали алгоритм действий: не отвечать эмоционально, сохранять скриншоты, блокировать обидчика и обязательно сообщить о случившемся взрослым.

Завершающим этапом стала тематическая викторина, которая позволила закрепить полученные знания. Все участники получили рабочие тетради для самостоятельного изучения материала, а наиболее активные отвечающие — подарки от МТС.

«Масштаб "Зубренка" — это тысячи детей и именно тот охват, который делает лагерь идеальной экосистемой для внедрения культуры безопасного интернета. Мы ставим амбициозную цель: чтобы каждый подросток не только знал признаки кибербуллинга в лицо, но и обладал инструментами противостояния, становясь агентом позитивных изменений в сети. Только так мы сможем сделать онлайн-пространство по-настоящему человечным, и этот процесс уже идет на национальном уровне», — заявила Мария Канасевич, глава PR-группы МТС.

О проекте: Социальная инициатива #ИнтернетБезБуллинга реализуется МТС при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Проект помогает детям и подросткам противостоять агрессии в цифровом пространстве. В рамках него выпущено методическое пособие для проведения классных часов по профилактике кибербуллинга, разработана рабочая тетрадь и тесты-тренажеры, обучающие видеоматериалы собрали 300 тысяч просмотров, а TikTok-ролики с инструментами помощи — 7,5 млн. По всей стране продолжаются очные лекции с психологами, а для помощи родителям работает специальный чат-бот.