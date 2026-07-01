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Экономика РБ


МИНСЕЛЬХОЗПРОД ПЕРЕСМОТРЕЛ ТАРИФНЫЕ МИНИМУМЫ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСТАВОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ


13:44 22.07.2026

Министерство сельского хозяйство и продовольствия Беларуси скорректировало нижние ценовые рамки для экспортных контрактов. Данное решение утверждено постановлением № 58 от 17 июля 2026 года и размещено для ознакомления на Национальном правовом портале.

В актуализированный реестр вошли: крупный рогатый скот (охлажденные и замороженные туши/полутуши), молоко и сливки (консервированные, сухие, с сахаром и без), сливочное масло (с концентрацией жира не менее 80%)

Новые правила распространяются и на ранее подписанные соглашения, если они еще остаются в силе. Экспортерам необходимо скорректировать условия действующих контрактов под актуальные требования. Исключение сделано только для тех сделок, по которым партнеры уже провели стопроцентную оплату либо завершили отгрузку товара (в отношении фактически поставленных объемов).

Постановление вступило в силу с 21 июля 2026 года.
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