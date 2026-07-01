В первом полугодии 2026 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли рассмотрело 77 жалоб на действия заказчиков и организаторов процедур государственных закупок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, по итогам разбирательств более 36 % обращений были признаны обоснованными полностью либо частично.

Однако не все субъекты хозяйствования соглашаются с вынесенными предписаниями и пытаются оспорить их в судебном порядке. Свежая практика показывает, что экономические суды подтверждают правоту контрольного органа.

Так, суд города Минска отказал в удовлетворении требований КДУП «Управление капитального строительства Запад», пытавшегося признать недействительным решение комиссии МАРТ. Поводом для разбирательства стала жалоба ООО «КраМов», указавшего на нарушения в ходе электронного аукциона. Проверка установила, что заказчик незаконно допустил к торгам предложение ООО «ТИССА», которое не соответствовало аукционной документации по ряду технических характеристик оборудования. Хотя закон о госзакупках прямо обязывает комиссию отклонять такие предложения, заказчик этого не сделал.

Еще в одном случае экономический суд г. Минска поддержал позицию МАРТ об отказе в рассмотрении жалобы ООО «Саунд-арт» на решение комиссии по госзакупкам ГУ «Дворец Республики» Управления делами Президента Республики Беларусь в связи с ее несоответствием требованиям к содержанию (отсутствовало указание на нормы законодательства о госзакупках, которые нарушены обжалуемыми действиями (бездействием) и (или) решениями), установленным пунктом 3 статьи 52 Закона о государственных закупках товаров (работ, услуг).

Последовательная позиция экономических судов, поддерживающих решения МАРТ, формирует единообразный правовой подход на рынке госзакупок. Когда заказчики видят, что попытки обойти закон или проигнорировать технические требования документации не находят защиты в суде, это стимулирует более тщательный подход к работе закупочных комиссий. А участники, в свою очередь, убеждаются: жалоба должна быть не просто выражением несогласия, а юридически выверенным документом с четкой аргументацией.