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Экономика РБ
«БЕЛКАРТОГРАФИЯ» ОБНОВИЛА УЧЕБНЫЕ КАРТЫ И АТЛАСЫ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
13:18 22.07.2026
Государственное предприятие «Белкартография» завершило масштабную подготовку картографических пособий для учреждений образования.
Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, специалисты обновили комплекс продукции по географии, истории и астрономии для всех классов. Линейка включает в себя широкий спектр материалов — от настенных карт до атласов и контурных карт.
В рамках этой работы для средних школ было создано и переиздано 24 настенные карты, а также подготовлено 10 учебных атласов. Важным цифровым релизом стало электронное средство обучения «Республика Беларусь. Физическая карта», разработанное на русском и белорусском языках с собственным программным обеспечением. Параллельно издательство позаботилось о высшей школе: для вузов спроектировали 9 настенных карт и отпечатали тираж еще 6 наглядных пособий. С учетом современных требований учебного процесса был также переиздан атлас «Всемирная история Нового времени XVI–XVIII вв.» для 7-го класса.
Модернизация учебных материалов продолжится и в будущем в рамках новой Государственной программы «Беларусь интеллектуальная» на 2026–2030 годы. В планах предприятия значится выпуск 54 настенных карт по географии (40 из которых выйдут уже в текущем году) и 32 карт по истории. Школьники также получат новый атлас «История Беларуси в контексте Всемирной истории (XIX – начало XXI в.)». Для высших учебных заведений сейчас создаются 4 настенные карты по географии и еще 4 по страноведению на английском, французском и китайском языках.
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