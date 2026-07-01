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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ЗАПУЩЕНА КРЕДИТНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА «НОВЫЕ ПРОДУКТЫ»


11:44 22.07.2026

В Беларуси стартовал новая кредитная программа «Новые продукты», разработанная по инициативе Правительства в рамках масштабного бренда «Региональная инициатива».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, к реализации программы подключились ведущие финансовые институты страны, среди которых Банк развития, Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, а также крупнейшие коммерческие банки — Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк.

Финансовая поддержка ориентирована исключительно на коммерческие организации, которые реализуют свои инвестиционные проекты за пределами Минска. Главная цель инициативы заключается в стимулировании производства востребованной продукции в двух ключевых направлениях агропромышленного комплекса. В мясной отрасли государственное финансирование поможет бизнесу создать мощности по выпуску кормов, а также специализированного и лечебно-профилактического питания. В молочном секторе акцент сделан на глубокую переработку сырья: средства выделяются на производство сгущенных продуктов, сыра Чеддер, детского питания по строгим стандартам GMP и сухих молочных продуктов для экспорта в страны «дальней дуги».

Для успешной реализации этих масштабных планов государство предложило бизнесу привлекательные и долгосрочные финансовые условия. Региональные компании могут рассчитывать на получение крупных займов на сумму до 150 миллионов рублей сроком до 15 лет. При этом в течение первых семи лет будет действовать льготная ставка в размере всего 6,5% годовых, после чего плата за кредит составит величину ставки рефинансирования плюс 3 процентных пункта.

Министерство экономики призывает отечественных производителей активно использовать открывшиеся возможности для модернизации и расширения производств. Подробные условия участия и порядок подачи заявок уже доступны на онлайн-площадке Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, а также на официальных сайтах и в региональных отделениях всех банков-участников программы.
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