Новые сервисные центры по обслуживанию тракторной техники BELARUS могут появиться в Узбекистане уже до конца этого года. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал заместитель маркетинг-директора ОАО «МТЗ» по сервису — начальник управления сервиса и технической экспертизы Вадим Кантор.

«Сегодня в Узбекистане работают три сборочных производства и два субъекта товаропроводящей сети, которые занимаются реализацией продукции предприятий «МТЗ-ХОЛДИНГА». Работают семь сервисных центров, которые не только продают технику, но и выполняют ее сервисное обслуживание. В этом году МТЗ совместно с ООО «AGROMAX TECHNIC» в городе Нурафшан планирует расширить сборочное производство по выпуску тракторов. При увеличении объема продаж техники мы рассмотрим варианты дальнейшего развития сервисной сети», — отметил Вадим Кантор.

В каких именно регионах Узбекистана откроют новые сервисные центры МТЗ, зависит от географии реализации техники BELARUS. В первую очередь они появятся там, где продукция «МТЗ-ХОЛДИНГА» будет наиболее востребована потребителями и еще нет сервисной службы предприятия.