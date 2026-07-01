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Экономика РБ
МТЗ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТИЯ НОВЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ
11:30 22.07.2026
Новые сервисные центры по обслуживанию тракторной техники BELARUS могут появиться в Узбекистане уже до конца этого года. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал заместитель маркетинг-директора ОАО «МТЗ» по сервису — начальник управления сервиса и технической экспертизы Вадим Кантор.
«Сегодня в Узбекистане работают три сборочных производства и два субъекта товаропроводящей сети, которые занимаются реализацией продукции предприятий «МТЗ-ХОЛДИНГА». Работают семь сервисных центров, которые не только продают технику, но и выполняют ее сервисное обслуживание. В этом году МТЗ совместно с ООО «AGROMAX TECHNIC» в городе Нурафшан планирует расширить сборочное производство по выпуску тракторов. При увеличении объема продаж техники мы рассмотрим варианты дальнейшего развития сервисной сети», — отметил Вадим Кантор.
В каких именно регионах Узбекистана откроют новые сервисные центры МТЗ, зависит от географии реализации техники BELARUS. В первую очередь они появятся там, где продукция «МТЗ-ХОЛДИНГА» будет наиболее востребована потребителями и еще нет сервисной службы предприятия.
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