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Экономика РБ
БОЛЕЕ 300 УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ БЕЛАРУСИ ПЕРЕЙДУТ НА НОВЫЙ ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ РАБОТЫ
11:07 22.07.2026
В Беларуси с 1 сентября 2026 года более 300 школ страны начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа», сообщает Telegram-канал Минобразования.
Проект создан для упрощения взаимодействия всех участников образовательного процесса и ухода от бумажного документооборота к «цифре».
В пилотных школах будут внедрены электронный журнал и дневник. Учащиеся, родители и педагоги освоят новые инструменты системы. Поэтапный переход на «цифру» в остальных учреждениях страны запланирован на 2026/ 2027 учебный год.
Если ваша школа уже использует другие электронные платформы, в новом учебном году ничего не меняется – они продолжат работать в штатном режиме.
Для комфортного старта пройдут обучающие вебинары, а также будет обеспечена постоянная техническая поддержка.
Главная цель – повышение качества управления учреждением образования и минимизация бумажной нагрузки для педагогов.
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