В Беларуси с 1 сентября 2026 года более 300 школ страны начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа», сообщает Telegram-канал Минобразования.

Проект создан для упрощения взаимодействия всех участников образовательного процесса и ухода от бумажного документооборота к «цифре».

В пилотных школах будут внедрены электронный журнал и дневник. Учащиеся, родители и педагоги освоят новые инструменты системы. Поэтапный переход на «цифру» в остальных учреждениях страны запланирован на 2026/ 2027 учебный год.

Если ваша школа уже использует другие электронные платформы, в новом учебном году ничего не меняется – они продолжат работать в штатном режиме.

Для комфортного старта пройдут обучающие вебинары, а также будет обеспечена постоянная техническая поддержка.

Главная цель – повышение качества управления учреждением образования и минимизация бумажной нагрузки для педагогов.