Экономика РБ

БОЛЕЕ BR750 ТЫС. ИЗ СПЕЦФОНДА ПРЕЗИДЕНТА НАПРАВЯТ НА ПОДДЕРЖКУ ОДАРЕННОЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ

11:00 22.07.2026 Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждены решения советов специального фонда Президента Беларуси по поддержке одаренной и талантливой молодежи, перспективных проектов. Как сообщает пресс-служба Президента, на эти цели из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента будет направлено порядка 758 тыс. рублей. Cтипендии Президента назначены 197 студентам вузов. Гранд-премий с присвоением звания лауреата специального фонда удостоены 29 победителей международных олимпиад, конкурсов и фестивалей. Специальными премиями поощрены 79 учащихся, студентов, курсантов и 11 творческих коллективов. Вознаграждением "За ўклад у выхаванне таленавiтай моладзi" отмечено 14 педагогов. Распоряжение Главы государства направлено на выявление и поддержку одаренной и талантливой молодежи, создание благоприятных условий для ее успешной учебы и дальнейшего развития способностей, а также на стимулирование профессионального роста педагогов.