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Экономика РБ
БОЛЕЕ BR750 ТЫС. ИЗ СПЕЦФОНДА ПРЕЗИДЕНТА НАПРАВЯТ НА ПОДДЕРЖКУ ОДАРЕННОЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
11:00 22.07.2026
Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждены решения советов специального фонда Президента Беларуси по поддержке одаренной и талантливой молодежи, перспективных проектов.
Как сообщает пресс-служба Президента, на эти цели из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда Президента будет направлено порядка 758 тыс. рублей.
Cтипендии Президента назначены 197 студентам вузов.
Гранд-премий с присвоением звания лауреата специального фонда удостоены 29 победителей международных олимпиад, конкурсов и фестивалей.
Специальными премиями поощрены 79 учащихся, студентов, курсантов и 11 творческих коллективов.
Вознаграждением "За ўклад у выхаванне таленавiтай моладзi" отмечено 14 педагогов.
Распоряжение Главы государства направлено на выявление и поддержку одаренной и талантливой молодежи, создание благоприятных условий для ее успешной учебы и дальнейшего развития способностей, а также на стимулирование профессионального роста педагогов.
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