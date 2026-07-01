Под председательством заместителя премьер-министра Александра Терехова состоялось заседание Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров.

Как сообщает пресс-служба Правительства, рассмотрены вопросы о принятии мер по снижению числа ДТП с участием диких животных. С начала года в таких ДТП погибли пятеро граждан, еще 44 получили травмы. К решению проблемы предложен комплексный подход. Меры профилактики не должны ограничиваться одним лишь снижением популяции копытных. Ради сохранения биоразнообразия и недопущения гибели особей необходимо активнее внедрять различные инженерные средства, препятствующие их выходу на проезжую часть. В первую очередь, сетчатые ограждения и системы отпугивания (световые, шумовые, лазерные) в местах их технических разрывов, а также безопасные переходы для животных. В числе иных мер - увеличение количества техсредств, позволяющих своевременно предупреждать водителей о появлении лосей, оленей на дороге, а также датчиков контроля средней скорости движения на магистралях, которые пересекаются с миграционными путями лесных обитателей.

На контроле - вопрос развития системы автоматической фиксации нарушений ПДД. Заинтересованные ведомства продолжают наращивать ее технические возможности, расширять сеть подключенных камер видеонаблюдения. Уже сейчас в онлайн-режиме выявляются факты превышения скорости, фиксируются транспортные средства, не имеющие допуска к участию в дорожном движении, неправомерный проезд по полосе общественного транспорта, нарушения правил остановки и стоянки, а также движения грузовых транспортных средств. С июля выявляются случаи езды без ремней безопасности, а также неправомерного пользования телефонов во время движения. В автоматическом формате также фиксируются нарушения требований сигналов светофора, правил маневрирования, факты непредоставления преимущества пешеходам.

Особое внимание уделено вопросу профилактики аварий по вине водителей механических транспортных средств со стажем управления до двух лет. В этих целях предложено сконцентрировать усилия на повышении качества подготовки курсантов автошкол. Рассмотрен вопрос о внесении изменений в Единые программы подготовки: увеличение количества часов практических занятий, использование интерактивных обучающих тренажеров, а также обучение действиям в экстремальных ситуациях.