С января по июнь 2026 года в национальных доменных зонах .BY и .БЕЛ зафиксирован стремительный рост пользовательского интереса: количество новых регистраций выросло почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 14 892 имени. Такой статистикой поделился технический администратор beCloud.

Всего в реестре доменных имен технического администратора находится 157 430 доменов второго уровня, в том числе .BY – 141 900 доменов, .БЕЛ – 15 530 доменов.

Доменная зона – это совокупность доменных имен, объединенных по национальной или тематической принадлежности – то, что идет в адресной строке браузера после последней точки. Например, .BY, .БЕЛ. Самая большая группа доменов – национальные. Это домены первого уровня, по зоне которых можно судить, к какому региону относится тот или иной сайт. Другая часть доменных зон – тематические, такие как .com, .me, которые популярны в разных странах мира.

Чтобы попасть на сайт, нужно знать IP-адрес устройства, на котором расположен этот сайт. А теперь представьте, сколько сайтов в день вы посещаете и сколько цифр вам пришлось бы запомнить. Поэтому для удобства работы в Интернете в 80-х годах была создана система доменных имен — DNS.

Смысл ее в том, что каждому цифровому IP-адресу присваивается понятное буквенное имя (домен). Когда вы вводите в браузере доменное имя, сервера DNS автоматически преобразуют его в IP-адрес. Домен за доли секунды переводится в IP-адрес DNS-системой, и вы попадаете на нужный сайт.

Таким образом, DNS ― это система, которая позволяет браузеру найти запрошенный пользователем сайт по имени домена.

Пик купленных доменов пришелся на весну: в марте и апреле покупали больше всего доменов в зоне .BY – 2 520 и 2 411, в зоне. БЕЛ – 190 и 188 соответственно.

«Национальная доменная зона .BY и .БЕЛ уверенно растет, преодолевая отметку в 157 тысяч зарегистрированных имен. Рынок не вышел на плато, вопреки прогнозам экспертов: бизнес активен, а доля продлений устойчиво держится на высоком уровне, подтверждая растущую потребность пользователей в качественных локальных адресах, – отмечает Юлия Гаврилович, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании beCloud. – 68% всех владельцев доменов локализованы в Минске и Минской области, следом со значительным отрывом расположились представители Могилевской, Брестской, Гродненской и других областей страны. Домен .БЕЛ прочно закрепился в тройке лидеров по величине кириллического домена в мире, после .РФ и .РУС, занимая 10% от общего числа имен в национальной зоне».

Интересно знать: а как в мире?

Актуальный рейтинг самых популярных национальных доменов верхнего уровня (по данным мировой статистики регистраций за 1 квартал 2026 года):

1. .cn — около 20,9 млн. Национальный домен Китая, популярность которого обусловлена огромным внутренним рынком.

2. .de — около 17,8 млн. Национальный домен Германии, один из самых популярных и надежных страновых доменов в Европе.

3. .uk — порядка 10.4 млн. доменов.

4. .ru — порядка 6.9 млн. доменов.

5. .nl — порядка 6.1 млн. доменов.

Мировые лидеры среди тематических доменов:

1. .com — более 163 млн регистраций. Главный и самый узнаваемый домен для коммерческих и любых других глобальных проектов.

2. .net — около 12,41 млн. Изначально задуман для сетей, но сейчас стал универсальной альтернативой.

3. .org — около 11,7 млн. Традиционный выбор для некоммерческих, благотворительных и общественных организаций.

4. .info — 5,2 млн. Специализированный домен для информационных порталов, блогов, справочников и медиа.

5. .biz — 1,2 млн. Аналог .com, созданный специально для коммерческих предприятий и бизнес-структур.

Наблюдается тенденция к росту покупки доменов в зоне .BY .БЕЛ иностранными компаниями, частными лицами-нерезидентами. В топе стран находится Россия — 4 056 регистраций от резидентов РФ.

После России страной с самым большим интересом к .BY .БЕЛ является Германия, с небольшим отрывом следом идут США, Китай и Великобритания.

Доля доменов, зарегистрированных нерезидентами Беларуси, составляет порядка 8% от всего количества доменных имен в реестре.

Интересно знать: в каких странах еще есть кириллические домены?

Кроме Беларуси, кириллический национальный домен получили такие страны, как: Россия — .РФ, Сербия — .СРБ, Монголия — .МОН, Казахстан — .КАЗ, Болгария — .БГ, Македония (Северная Македония) — .МКД, есть подобный домен и у Евросоюза — .ЕЮ.

В 2026 году в феврале домен .БЕЛ отметил свое 11-летие.

Один из традиционных проектов, на котором технический администратор .BY и .БЕЛ хотел бы сделать особый акцент – проведение регулярных благотворительных аукционов.

Интересно знать: для чего проводятся благотворительные аукционы?

Благотворительные аукционы – это регулярные торги, в рамках которых можно выкупить освобожденные или ранее не продленные доменные имена, а все вырученные средства направляются на благотворительность.

Пользователи находят имена с хорошим рейтингом, ярким «неймингом», проверенной историей. Сама практика аукционов доменов широко распространена в мире, но только в Беларуси вырученные средства уходят не регистраторам, а в адрес детских домов по всей стране.

С января по июнь 2026-го года нам удалось провести 5 благотворительных аукционов. Каждый проведенный аукцион отмечен яркими запоминающимися доменными именами, стоимость которых принесла в общую благотворительную копилку значительную сумму денежной поддержки – более 82 000 белорусских рублей. Самый «прибыльный» по сумме аукцион состоялся в апреле – было перечислено более 30-ти тысяч белорусских рублей.

Участники благотворительных аукционов выкупили 341 лот, из них: 332 – в зоне .BY, 9 - в зоне .БЕЛ. Зарегистрироваться для участия в благотворительных аукционах можно через личный кабинет электронной площадки доменных торгов auction.cctld.by.

Чтобы сайт компании легко находили клиенты, нужно правильно выбрать доменное имя. Мы отмечаем заметные afishaminsk.by, movananova.by, vulica.by, taksi.by, parnik.by, babies.by, bukashka.by, ulei.by.

Кириллические домены часто располагаются в первых строчках поисковиков, их проще запомнить русскоязычному пользователю, удачный «нейминг» – важная составляющая продвижения бренда любого бизнеса. Хорошие перспективы у выкупленных бильярд.бел, маркетплейсбел.бел, хорошзабор.бел, каско.бел, сео.бел.

За краткость и легкую запоминаемость ценятся числовые домены, такие как 777-77-77.by, 402.by и 001.by.