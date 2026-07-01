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Экономика РБ
В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫЛСЯ МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ ЦЕНТР «БЕЛОРУССКИЕ МАШИНЫ»
16:01 21.07.2026
В Воронеже (Россия) открылся мультибрендовый центр «Белорусские машины». Об этом сообщает пресс-служба Минпрома.
Он размещен на базе ООО «Воронежкомплект» и объединяет продукцию 10‐ти предприятий Минпрома (ОАО «МТЗ», ОАО «БЗТДиА», ОАО «САЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Лидсельмаш», ОАО «Бобруйскагромаш» ОАО «Амкодор», ОАО «МАЗ», ОАО «Минский моторный завод», холдинг «Автокомпоненты»).
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