Экономика РБ

В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫЛСЯ МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ ЦЕНТР «БЕЛОРУССКИЕ МАШИНЫ»

16:01 21.07.2026 В Воронеже (Россия) открылся мультибрендовый центр «Белорусские машины». Об этом сообщает пресс-служба Минпрома. Он размещен на базе ООО «Воронежкомплект» и объединяет продукцию 10‐ти предприятий Минпрома (ОАО «МТЗ», ОАО «БЗТДиА», ОАО «САЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Лидсельмаш», ОАО «Бобруйскагромаш» ОАО «Амкодор», ОАО «МАЗ», ОАО «Минский моторный завод», холдинг «Автокомпоненты»).