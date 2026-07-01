«МАЗ-Купава» поставит 160 автомобилей скорой медицинской помощи Министерству здравоохранения Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Минпрома.

На сегодняшний день 22 машины уже переданы. Еще 18 автомобилей будут отгружены в текущем месяце, а полная поставка завершится до конца года.

«Для предприятия участие в таком масштабном и социально-значимом проекте, который повышает доступность экстренной помощи, — высокая ответственность и большая честь, — подчеркнул генеральный директор ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» Виталий Якубов.