В Беларуси финансирование отечественного агропромышленного комплекса в текущем году составит 5,3 миллиарда рублей. Соответствующие средства уже заложены в консолидированном бюджете страны для обеспечения стабильной работы и модернизации отрасли, сообщает пресс-служба Минфина.

Формирование этой суммы предусмотрено за счет бюджетов двух уровней. Из местных бюджетов на нужды аграриев выделят 4,1 миллиарда рублей, из которых 1,1 миллиарда рублей составят целевые субвенции из республиканского центра. Напрямую из республиканского бюджета на поддержку сельского хозяйства направят еще 1,2 миллиарда рублей.

Доведенные до отрасли средства распределят по трем ключевым направлениям. Наибольший объем финансирования в размере 2,7 миллиарда рублей пойдет на расходы, связанные с развитием сельхозпроизводства и модернизацией перерабатывающей инфраструктуры. На прямую поддержку производителей, включающую надбавки за реализованную продукцию, субсидирование ставок и удешевление кредитов, предусмотрено 1,4 миллиарда рублей. Оставшиеся 1,2 миллиарда рублей направят на техническое переоснащение и обеспечение материальными ресурсами — закупку горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, техники и запасных частей.