Прием заявок на участие в премии Belarus Retail & Real Estate Awards 2026 выходит на финишную прямую. А тем временем экспертное сообщество, которое сформировалось вокруг одной из ключевых отраслевых премий Беларуси в сфере недвижимости, ритейла, HoReCa, логистики и e-commerce за время существования проекта, готовится к обсуждению актуальных трендов рынка и подведению итогов его развития в нынешнем году в рамках еще одной неотъемлемой части события — профессионального форума Belarus Retail & Real Estate Forum 2026.

Место для диалога

С 2023 года, когда премия Belarus Retail & Real Estate Awards была проведена в первый раз, ее участниками стали более 150 компаний и более 290 проектов в сферах ритейла, недвижимости, HoReCa, логистики, e-commerce и бьюти-индустрии. В рамках мероприятий Премии уже в четвертый раз пройдет традиционный форум Belarus Retail & Real Estate Forum 2026. За относительно короткий срок это событие успело превратиться в одну из главных диалоговых площадок для управляющих и технологических компаний, инвесторов, девелоперов, консультантов, ритейлеров, логистов, специалистов в сферах торговой и офисной недвижимости, объектов общественного питания и других представителей профессионального сообщества.

Если в прошлом году участниками форума стали более 200 человек, то в этом году, по прогнозам организаторов, для обмена опытом и обсуждения лучших отраслевых практик и налаживания деловых связей соберутся уже около 300 участников. Но главное, что дает участие в форуме, — это возможность сформировать целостную картину того, куда движется рынок коммерческой недвижимости, ритейла и других смежных индустрий в Беларуси, какие тренды определяют их развитие и какие проблемы предстоит решить, чтобы это развитие было максимально эффективным.

Ключевые тренды — современные стандарты и впечатления

В 2026 году к проекту присоединилось рекордное количество профессионалов отрасли: экспертное сообщество премии Belarus Retail & Real Estate Awards насчитывает около 100 профессионалов и экспертов рынка.

Согласно их оценкам, рынок коммерческой недвижимости в Беларуси в целом успешно прошел период трансформации и переориентировался на актуальные глобальные стандарты: сегодня 97% арендопригодных площадей приходится на торговые объекты современных форматов и всего 3% приходится на универмаги и торговые дома — форматы, которые оставались абсолютной доминантой еще два десятилетия назад.

Преимущественная доля действующих в Минске торговых центров приходится на построенные в середине 2010-х годов и ранее. Сегодня 2/3 столичных ТЦ составляют объекты старше 10 лет, при этом около половины из этого количества — старше 15 лет. Многие из них с точки зрения соответствия требованиям покупателей значительно уступают более современным объектам и лучшим рыночным практикам. Об этом говорит и статистика: самые популярные объекты сосредоточены преимущественно в оставшейся трети — возрастом менее 9 лет (сюда относятся, в частности, ТРЦ Green City, Dana Mall и Galleria Minsk).

Успешную конкуренцию недавно построенным ТЦ составляют в первую очередь те торговые объекты, собственники которых уделяют достаточное внимание модернизации и адаптации в соответствии с меняющимися запросами посетителей и арендаторов.

Заметной тенденцией становится увеличение доли развлечений и впечатлений: точками притяжения для посетителей становятся фудкорты, кинотеатры и другие развлекательные объекты. Этому способствует стабильность арендных ставок с тенденцией их уменьшения, а также рост среднего дохода потребителей.

Среди других тенденций эксперты отмечают:

• рост доли онлайн-торговли (до 20% розничного товарооборота), что снижает посещаемость офлайн-магазинов;

• востребованность больших торгово-развлекательных центров: в Минске действует всего 8 ТЦ арендопригодной площадью более 35 тыс. кв. м.;

• ужесточение конкуренции среди столичных ТЦ: по прогнозам, обеспеченность торговыми площадями в столице превысит 1 тыс. кв. м. на 1 тыс. жителей, что на 67% выше действующего в Беларуси норматива;

• активный выход крупных розничных сетей в регионы и внедрение новых технологических решений;

• до конца года по Минску ожидается значительный рост предложений новых торговых площадей: он может составить 5% и достичь 2 084 тыс. кв. м.

Для инвесторов эти тенденции означают сохранение стабильной доходности и капитализации. Главными факторами, которые будут оказывать влияние на эти показатели, останутся характеристики и локация объектов.

Как принять участие в Премии?

1. Выберите подходящие номинации.

2. Ознакомьтесь с критериями оценки.

3. Подготовьте презентацию проекта.

4. Заполните заявку на участие и прикрепите ссылку на презентацию вашего проекта.

Ключевые даты:

• Прием заявок — до 15 августа 2026 года.

• Защита проектов перед жюри — первая половина сентября 2026 года.

• Участие в конкурсной программе — бесплатно.

• Компании могут подать свои заявки в более чем 100 номинаций.

• Один проект или компания могут быть представлены сразу в нескольких категориях.

Участие в премии Belarus Retail & Real Estate Awards — это возможность повысить узнаваемость компании и укрепить репутацию бренда, получить профессиональное признание отраслевого сообщества, получить экспертную оценку своих проектов расширить деловые контакты.