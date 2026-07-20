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Экономика РБ


БИРЖЕВОЙ ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ СО СТРАНАМИ АРАБСКОГО МИРА ВЫРОС ПОЧТИ В 2,5 РАЗА


12:18 21.07.2026

Сумма биржевых сделок между предприятиями Республики Беларусь и компаниями из стран Арабского мира увеличилась в 2,4 раза по итогам 1-го полугодия 2026 г. Драйвером роста стал экспорт белорусской продукции агропромышленного комплекса и деревообрабатывающей промышленности. Об этом заявил председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Александр Осмоловский в ходе презентации возможностей площадки для делегации Арабского парламента, посещавшей центральный офис БУТБ в Минске, сообщает пресс-служба биржевой площадки.

По словам руководителя биржи, самыми востребованными товарными позициями у участников торгов из арабских государств были сухое молоко, сливочное масло, кормовые добавки, пиломатериалы и льняное волокно.

«Особенно активно на рынки арабских стран поставлялась молочная продукция и кормовые добавки. Данные позиции обеспечили более половины всей суммы экспортных сделок. В целом мы видим повышенный интерес к биржевой платформе со стороны арабского бизнеса. Только за 6 месяцев 2026 года у нас аккредитовались новые участники из Йемена, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии и Сирии. Всего на сегодняшний день у нас аккредитованы резиденты 9 арабских государств», – рассказал Александр Осмоловский. При этом, по мнению руководителя биржи, положительный опыт биржевой торговли с представленными на бирже арабскими странами необходимо масштабировать, и БУТБ готова работать в этом направлении совместно с Арабским парламентом.

«У нас есть значительные резервы как по расширению товарной номенклатуры, так и по увеличению пула участников. Например, реализация белорусских мясопродуктов с сертификатом «Халяль», рапсового масла и сахара могли бы стать новыми точками роста в биржевой торговле с арабскими странами. Уверен, что при содействии Арабского парламента мы сможем обеспечить участие в биржевых торгах представителей всех 22 стран, входящих в Лигу арабских государств», – отметил председатель правления БУТБ.

В этой связи председатель Арабского парламента Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи выступил с предложением провести белорусско-арабский бизнес-форум, в рамках которого представители деловых кругов арабских государств смогут детально познакомиться с инструментами БУТБ, чтобы в дальнейшем использовать их в своей деятельности.

«Мы искренне заинтересованы в сотрудничестве с биржей как платформой, которая помогает компаниям из арабских стран выходить на рынок Беларуси. Поэтому начать наше взаимодействие предлагаю с организации бизнес-форума, который позволит максимально широко представить потенциал биржевого механизма и все его преимущества. Я думаю, что такое мероприятие принесет ощутимый экономический эффект и послужит стимулом для более активного вовлечения арабских компаний в биржевую торговлю с предприятиями Республики Беларусь», – считает глава Арабского парламента.
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