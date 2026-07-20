Могилевские таможенники раскрыли преступную схему по уклонению от уплаты таможенных платежей в крупном размере при ввозе одежды и обуви европейского производства. В отношении группы лиц возбуждено уголовное дело.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, сотрудники таможни при проведении аналитической работы и спецмероприятий установили местонахождение склада в Минском районе, на который в течение года литовским перевозчиком доставлялись новые дорогостоящие вещи, оформленные при перемещении на территорию ЕАЭС под видом бывших в употреблении. Это подтвердила проведенная экспертиза. В Беларуси товары незаконно реализовывались иным субъектам бизнеса.

Судом Ленинского района г. Могилева уже принято решение об обращении в доход государства одной из партий - 4-х тыс. единиц стоимостью более 700 тыс. рублей. Неуплата таможенных платежей за эту партию составила почти 147 тыс. рублей.

Еще более 12,5 тыс. единиц товаров стоимостью около 1 млн. рублей, ущерб государству по которым устанавливается, изъяты до решения суда.

По материалам Могилевской таможни Следственным комитетом в отношении группы лиц возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 231 УК Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на три года.