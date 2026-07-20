|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАРАБОТАЛА ПЕРВАЯ ВЕТКЛИНИКА НА КОЛЕСАХ
10:30 21.07.2026
Оперативная медпомощь для четвероногих друзей. В Беларуси начала работу первая вет-клиника на колесах. Прибудет прямо к дому – достаточно сделать звонок. Об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ.
Машину скорой помощи переоборудовали в мобильный центр для животных. Внутри современное оборудование: лаборатория для анализов, техника для осмотра, сделать могут даже диагностику сердца. Профессиональную помощь здесь оказывают и кошкам, и собакам.
«Я поняла, что должен быть такой проект, когда для чекапов именно не нужно везти кошку или собаку, а чекап проводится прямо у дома. Мы в основном берем, и анализы крови, общие биохимические, анализы на гормоны, делаем УЗИ брюшной полости, это все органы брюшной полости измеряем давление делаем осмотры ушей глаз специальными приборами зубной осмотр», - отметила основатель мобильной ветеринарной клиники Алена Усова.
Такой ветмобиль курсирует по всей стране. Заезжает в областные центры и деревни. Ветеринары советуют проверять здоровье животного не реже раза в год. Благодаря профилактике можно сохранить качество и продлить жизнь питомцев.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2026
Курсы в банках
на 21.07.2026
Конвертация в банках
на 21.07.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте