Оперативная медпомощь для четвероногих друзей. В Беларуси начала работу первая вет-клиника на колесах. Прибудет прямо к дому – достаточно сделать звонок. Об этом сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Машину скорой помощи переоборудовали в мобильный центр для животных. Внутри современное оборудование: лаборатория для анализов, техника для осмотра, сделать могут даже диагностику сердца. Профессиональную помощь здесь оказывают и кошкам, и собакам.

«Я поняла, что должен быть такой проект, когда для чекапов именно не нужно везти кошку или собаку, а чекап проводится прямо у дома. Мы в основном берем, и анализы крови, общие биохимические, анализы на гормоны, делаем УЗИ брюшной полости, это все органы брюшной полости измеряем давление делаем осмотры ушей глаз специальными приборами зубной осмотр», - отметила основатель мобильной ветеринарной клиники Алена Усова.

Такой ветмобиль курсирует по всей стране. Заезжает в областные центры и деревни. Ветеринары советуют проверять здоровье животного не реже раза в год. Благодаря профилактике можно сохранить качество и продлить жизнь питомцев.