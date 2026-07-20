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Экономика РБ


КАЖДАЯ ПЯТАЯ КВАРТИРА В БЕЛАРУСИ ЗАСТРАХОВАНА В «БЕЛГОССТРАХЕ»


10:15 21.07.2026

Каждая пятая квартира в Беларуси застрахована в «Белгосстрахе». Об этом сообщила заместитель директора филиала компании по Минску Галина Бычковская, передает Telegram-канал Мингорисполкома.

По ее словам, Минск в этом отношении не отстает от общереспубликанских показателей и демонстрирует схожую динамику. Из более чем 860 тысяч квартир, составляющих жилой фонд Минска, на сегодняшний день застраховано уже 167 тысяч.
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