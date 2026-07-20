В Минске развернулись масштабные работы по возведению первого участка автомобильной дороги, которая свяжет столицу с перспективным микрорайоном Зелёный Бор.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», новая трасса протяженностью около 2260 метров прокладывается параллельно действующей дороге в направлении «Зеленой гавани» — от 6-го километра МКАД до железнодорожного переезда. На объекте уже несколько месяцев задействованы силы СУ-173 треста № 15 «Спецстрой», специалисты которого успели выполнить внушительный объем подготовительных и инженерных работ.

Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик будущего полотна дорожники перешли к формированию его основания. На сегодняшний день специалисты сняли и переместили около 6 тысяч кубометров грунта, а на 800-метровом участке отсыпали прочную щебеночную «подушку» площадью порядка 5 тысяч квадратных метров. Попутно на этом отрезке установлено более 800 метров дорожного борта и проложено 400 метров ливневой канализации крупного диаметра (1200 мм) с обустройством дождеприёмных колодцев.

Чтобы масштабная стройка не парализовала движение транспорта, на ключевых узлах организованы временные маршруты. Для возведения круговой развязки на съезде с кольцевой автодороги уже функционирует объезд № 1, а в районе железнодорожного переезда сейчас активно обустраивается объезд № 5.На начальном этапе транспортная артерия будет состоять из двух комфортных полос, дополненных современным освещением, пешеходной зоной и велодорожкой. Однако проект разработан с заделом на долгосрочную перспективу: в будущем проезжую часть расширят до четырех полос, а на стыке с кольцевой построят полноценную многоуровневую развязку, что позволит полностью исключить появление заторов.

Такая развитая инфраструктура жизненно необходима городу, поскольку новая дорога станет главным транспортным каналом для масштабного жилого массива. Напомним, в микрорайоне Зелёный Бор планируется поэтапно возвести более 4 млн квадратных метров жилья, и строящаяся трасса обеспечит новоселам быструю и комфортную связь со столицей.