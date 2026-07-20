За первое полугодие в Минске выполнены все задания по планам на текущий ремонт. Особый акцент был сделан на кровлях и межпанельных стыках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Капитально предстоит обновить еще 668 тысяч квадратных метров жилья, что позволит вывести общий годовой показатель на уровень 780 тысяч квадратных метров. Кроме того, активно ведется замена асфальтобетонного покрытия дорог. На данный момент выполнено 60 % от годового плана, что составляет более миллиона квадратных метров. Продолжается масштабное благоустройство дворовых территорий.

«Дворовые территории – 886 дворов будет благоустроено в этом году, уже благоустроено 554. Также продолжается программа замены электрощитов. Мы заканчиваем в этом году полную замену. Это более 20 тысяч, что обеспечит надежность электроснабжения, особенно в осенне-зимний период.

Все выявленные недочеты оперативно исправят, а плановые показатели по благоустройству и модернизации инфраструктуры остаются в силе», - отметил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик.