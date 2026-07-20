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Экономика РБ


«БЕЛДЖИ» ПРОДАЛО БОЛЕЕ 50 ТЫС. КРОССОВЕРОВ BELGEE X70. ЮБИЛЕЙНЫЙ КУПИЛИ В РОССИИ


15:51 20.07.2026

СЗАО «БЕЛДЖИ» произвели уже более 50 000 кроссоверов BELGEE X70. Юбилейной оказалась модификация для российского рынка в цвете «синий металлик».

Как сообзает пресс-служба предприятия, в салоне кроссовера владельца ожидали поздравительное письмо от директора СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадия Свидерского, сертификат от дилера и брендированные сувениры.

BELGEE X70 более двух лет выпускают на заводе «БЕЛДЖИ» под Борисовом. Модель пользуется огромным спросом как у частных автовладельцев, так и среди корпоративных автопарков. Осенью прошлого года кроссовер получил обновление: изменились экстерьер и оснащение.

В Беларуси BELGEE X70 представлен в трех версиях: Comfort Plus, Luxury Plus и Flagship Plus. Автомобиль оснащен 1,5-литровым 177-сильным турбомотором. Он работает в паре со 6-ступенчатым коробкой-автоматом и передним приводом или 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом на выбор. Стоимость – от 69 900 рублей с учетом трейд-ина.

В целом же, бренд BELGEE представлен в Беларуси четырьмя моделями: седаном S50 и тремя разными кроссоверами – среднеразмерным Х70, гибридным X80 PHEV и городским X50+. Все автомобили выпускают на заводе «БЕЛДЖИ» под Борисовом. Производство включает в себя сварку, окраску и сборку, а все процессы осуществляются на передовом оборудовании мировых брендов. Мощности предприятия позволяют производить до 120 000 автомобилей в год.
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