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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ БЫЛО ПОСТРОЕНО 16,3 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


14:22 20.07.2026

В январе-июне 2026 г. организациями всех форм собственности Беларуси построено 16,3 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 1 633,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 524,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 32,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 237,3 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 156,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 640,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 39,2% от общего ввода по республике.
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