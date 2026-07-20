Госстандарт и Витебский государственный технологический университет (ВГТУ) объединяют усилия для подготовки кадров нового поколения. Подтверждением этому стало заключение 17 июля 2026 г. соглашения о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, документ заложит основу для повышения системного взаимодействия организаций по подготовке кадров в сфере технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия и управления качеством.

Цель соглашения – интеграция образовательного процесса и науки с производственной практикой, а также внедрение инновационного, практико-ориентированного обучения. К учебному процессу в ВГТУ планируется активно привлекать ведущих специалистов системы Госстандарта: они будут вести занятия, руководить курсовыми и дипломными проектами, участвовать в итоговой аттестации и распределении выпускников.

Программа сотрудничества также предусматривает организацию учебных и производственных практик для студентов на базе организаций Госстандарта, повышение квалификации и обмен опытом, проведение совместных научно-исследовательских работ, профильных семинаров и конференций.

«Госстандарт заинтересован в том, чтобы молодые специалисты приходили в наши организации, на промышленные предприятия различных отраслей не только с теоретическими знаниями, но и хорошо подготовленными в практической деятельности. Сегодня вопросы стандартизации и оценки соответствия выходят на ключевой план при создании продукции и выводе ее на внутренний и внешний рынки. Чтобы это было реализовано оперативно и безбарьерно, все большую роль играют компетенции специалистов в данных сферах. Время на «вход в профессию» все время сокращается, и сегодня решать задачи нужно, что называется, «здесь и сейчас». Поэтому проводимую работу по профориентации молодежи мы решили вывести на новый уровень, заключив такое соглашение с ВГТУ. Далее эта практика будет продолжена и с другими профильными вузами», – прокомментировала председатель Госстандарта Елена Моргунова.

Ректор ВГТУ Андрей Кузнецов также выразил слова поддержки данной инициативы, особо отметив многостороннюю и творческую работу Витебского ЦСМС со школьниками – будущими выпускниками – по их вовлечению в сферу стандартизации, метрологии, сертификации, качества, ознакомлению с практикой работы центра.

«Эффект от этого мы уже ощущаем: в этом году заявления от абитуриентов по специальности «Метрология, стандартизация и контроль качества» были набраны буквально в первые дни. Соглашение позволит сделать эту работу еще более полезной как для студенчества, так и впоследствии – для экономики страны. Выпускники нашего вуза работают на предприятиях легкой и текстильной отраслей, энергетики, ИТ и дизайна, центров стандартизации, метрологии и сертификации».

В рамках церемонии Елена Моргунова ознакомилась с экспозициями трех музеев, представленных в ВГТУ, – истории вуза (в прошлом году университет отметил свое 60-летие), этнографии и белорусского народного творчества, в которых представлены образцы национальной одежды, ручников, ткацкого оборудования, а также научные разработки студентов по тканям, одежде, медицинским материалам.

В рамках встречи с ректором Андреем Кузнецовым были обсуждены дополнительные направления для сотрудничества, в том числе и на межотраслевом уровне.

К слову, среди победителей конкурса «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работы студентов в области менеджмента и контроля качества» по итогам 2025 г. два представляют ВГТУ. Вуз традиционно поддерживает это конкурсное движение.