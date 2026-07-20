Белорусские школьники завоевали четыре медали на Международной химической олимпиаде. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.

Престижное интеллектуальное соревнование IChO-2026 проходило в Ташкенте с 9 по 19 июля. В столице Узбекистана собрались 362 сильнейших молодых химика, представивших 96 стран мира. В условиях высочайшей конкуренции сборная Беларуси продемонстрировала блестящую подготовку.

Копилку достижений отечественного образования пополнили две серебряные и две бронзовые медали. Обладателями серебряных наград стали Артём Латышев из столичной средней школы №161 и Валерия Козлова, представляющая лицей №1 имени А.С. Пушкина города Бреста. Бронзовые медали завоевали минские гимназисты — Анастасия Акулич из гимназии №39 и Алексей Степанов из гимназии №41 имени Серебряного В.Х.

Этот успех подтвердил высокий уровень довузовской подготовки в стране и стал очередным важным достижением белорусских учащихся на международной образовательной арене.