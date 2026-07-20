|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛАРУСЬ ЗАВОЕВАЛА ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ХИМИИ
12:26 20.07.2026
Белорусские школьники завоевали четыре медали на Международной химической олимпиаде. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.
Престижное интеллектуальное соревнование IChO-2026 проходило в Ташкенте с 9 по 19 июля. В столице Узбекистана собрались 362 сильнейших молодых химика, представивших 96 стран мира. В условиях высочайшей конкуренции сборная Беларуси продемонстрировала блестящую подготовку.
Копилку достижений отечественного образования пополнили две серебряные и две бронзовые медали. Обладателями серебряных наград стали Артём Латышев из столичной средней школы №161 и Валерия Козлова, представляющая лицей №1 имени А.С. Пушкина города Бреста. Бронзовые медали завоевали минские гимназисты — Анастасия Акулич из гимназии №39 и Алексей Степанов из гимназии №41 имени Серебряного В.Х.
Этот успех подтвердил высокий уровень довузовской подготовки в стране и стал очередным важным достижением белорусских учащихся на международной образовательной арене.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2026
Курсы в банках
на 20.07.2026
Конвертация в банках
на 20.07.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте