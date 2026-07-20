ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛАРУСЬ ЗАВОЕВАЛА ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ХИМИИ


12:26 20.07.2026

Белорусские школьники завоевали четыре медали на Международной химической олимпиаде. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.

Престижное интеллектуальное соревнование IChO-2026 проходило в Ташкенте с 9 по 19 июля. В столице Узбекистана собрались 362 сильнейших молодых химика, представивших 96 стран мира. В условиях высочайшей конкуренции сборная Беларуси продемонстрировала блестящую подготовку.

Копилку достижений отечественного образования пополнили две серебряные и две бронзовые медали. Обладателями серебряных наград стали Артём Латышев из столичной средней школы №161 и Валерия Козлова, представляющая лицей №1 имени А.С. Пушкина города Бреста. Бронзовые медали завоевали минские гимназисты — Анастасия Акулич из гимназии №39 и Алексей Степанов из гимназии №41 имени Серебряного В.Х.

Этот успех подтвердил высокий уровень довузовской подготовки в стране и стал очередным важным достижением белорусских учащихся на международной образовательной арене.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2026
валюта курс
EUR 3.3052
USD 2.8917
RUB 3.6919
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3054 -0.0072
USD 2.8917 -0.0021
RUB 3.6919 -0.0044
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3010 3.3060
USD 2.8855 2.8920
RUB 3.5150 3.5550
подробнее

Конвертация в банках
на 20.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1440 1.1450
EUR/RUB 92.5000 93.9000
USD/RUB 80.5000 82.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте