Экономика РБ

ЕАБР: В БЕЛАРУСИ УСКОРИЛСЯ РОСТ ЭКОНОМИКИ

11:20 20.07.2026 В Беларуси ускорился рост экономики. В январе-июне 2026 г. ВВП увеличился на 1,5% после 1,0% в январе-мае. Рост розничного товарооборота ускорился до 7,6% после 7,1%. Инвестиции в основной капитал увеличились на 4,1% после 1,5%. По мнению аналитиков Евразийского банка развития, внутренний спрос оказывает поддержку экономической активности. «Восстановлению инвестиционной активности способствовало возвращение капитального строительства к положительной динамике», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).