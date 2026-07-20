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Экономика РБ
ЕАБР: В БЕЛАРУСИ УСКОРИЛСЯ РОСТ ЭКОНОМИКИ
11:20 20.07.2026
В Беларуси ускорился рост экономики.
В январе-июне 2026 г. ВВП увеличился на 1,5% после 1,0% в январе-мае. Рост розничного товарооборота ускорился до 7,6% после 7,1%. Инвестиции в основной капитал увеличились на 4,1% после 1,5%.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития, внутренний спрос оказывает поддержку экономической активности.
«Восстановлению инвестиционной активности способствовало возвращение капитального строительства к положительной динамике», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
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